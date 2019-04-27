"Барселона" огласила заявку на матч 35-го тура чемпионата Испании против "Леванте". Эта игра может стать чемпионской для каталонского клуба - команде Вальверде нужно одержать победу.

Заявка "Барселоны": Тер Штеген, Силлессен, Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Мурильо, Альба, Юмтити, Вермален, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Роберто, Аленья, Видаль, Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Боатенг.

Отметим, матч может не иметь для "Барсы" значения, если "Атлетико" проиграет "Вальядолиду". "Матрасники проводят игру на четыре часа раньше.