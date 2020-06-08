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Месси и Суарес будут готовы к игре против «Мальорки»

10:56
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен оценил функциональное состояние нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса, который имели некоторые проблемы со здоровьем.

— У Лео небольшое растяжение связки — ничего серьезного. Он в порядке и сможет сыграть с «Мальоркой», — цитирует тренера AS. — Мы будем оценивать ситуацию — нужно помнить, что у нас не слишком глубокая обойма. Посмотрим, сумеет ли он регулярно выходить на поле в оставшихся матчах, но, безусловно, я бы хотел, чтобы Месси играл всегда.

Сейчас больше вопросов по Суаресу. Он отлично проявил себя под нагрузками и пребывает в лучшей форме, чем мы даже думали. Тем не менее, нужно не забывать, что Луис перенес операцию. Мы понаблюдаем за ним на этой неделе и поймем: выпускать его в основе или же на замену.

11 июня в Испании возобновится сезон ла лиги. В субботу, 13 июня, «Барселона» отправится в гости к «Мальорке».

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