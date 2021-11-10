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Месси и Рамос пока не стали друзьями в «ПСЖ»

10 ноября, 23:52
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Игроки «ПСЖ» Лионель Месси и Серхио Рамос пока не смогли стать друзьями, сообщает L'Equipe.

По информации источника издания, знакомого с ситуацией, футболисты не могут забыть 10 лет противостояний в испанском класико.

Рамос играл за «Реал Мадрид» с 2005 по 2021 год, Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

35-летний Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. 34-летний Месси перешел во французский клуб в августе этого же года. Контракты футболистов рассчитаны до июня 2023 года.

Аргентинский нападающий сыграл в сезоне-2021/22 8 матчей и забил 4 мыча. Испанский защитник ещё ни разу не выступал за «ПСЖ» из-за травмы.

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