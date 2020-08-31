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Месси и Ракитич пропустили первую тренировку при Кумане

23:20
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий Лионель Месси и полузащитник Иван Ракитич не присутствовали на тренировочном занятии «Барселоны», сообщает официальный сайт каталоцнев. Участие в первой тренировке под руководством нового главного тренера Роналда Кумана принимало 19 футболистов.

По информации Marca, хорватский полузащитник получил разрешение от клуба, чтобы пройти медобследование в «Севилье».

Месси же хочет расторгнуть контракт с «Барселоной» и больше не считает себя частью команды.

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