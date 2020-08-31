Месси и Ракитич пропустили первую тренировку при Кумане

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Иван Ракитич не присутствовали на тренировочном занятии «Барселоны», сообщает официальный сайт каталоцнев. Участие в первой тренировке под руководством нового главного тренера Роналда Кумана принимало 19 футболистов.

? Ciutat Esportiva

19 players have trained individually on Camp Tito Vilanova and Pitch 2.@ivanrakitic did not train with the permission of the club.



[+] Info: https://t.co/NZWc8aZXIM pic.twitter.com/5ZkcICDAbH — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2020

По информации Marca, хорватский полузащитник получил разрешение от клуба, чтобы пройти медобследование в «Севилье».

Месси же хочет расторгнуть контракт с «Барселоной» и больше не считает себя частью команды.