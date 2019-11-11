Месси и портрет его бабушки на спине. Соцсети шутят, что на тату — британский комик
17:22
В интернете появилось изображение татуировки нападающего Лионеля Месси. Игрок «Барселоны» изобразил у себя на лопатке портрет своей бабушки.
Месси после голов вспоминает свою бабушку, поднимая к небу указательные пальцы и смотря наверх. «Я делаю это, посвящая голы бабушке, — объяснил однажды Лионель в интервью. — Именно она отвела меня в секцию футбола, но теперь уже не видит всего того, что происходит со мной. Тем не менее, она продолжает помогать мне и моей семье».
Однако в соцсетях не все оценили качество татуировки. Многие пользователи соцсетей отметили, что изображение похоже на британского комика Ноэла Филдинга.
I always knew Messi would get a tattoo of me on his back one day x https://t.co/gdTQ47Ejck— noel fielding (@noelfielding11) November 10, 2019
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