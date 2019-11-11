В интернете появилось изображение татуировки нападающего Лионеля Месси. Игрок «Барселоны» изобразил у себя на лопатке портрет своей бабушки.

Месси после голов вспоминает свою бабушку, поднимая к небу указательные пальцы и смотря наверх. «Я делаю это, посвящая голы бабушке, — объяснил однажды Лионель в интервью. — Именно она отвела меня в секцию футбола, но теперь уже не видит всего того, что происходит со мной. Тем не менее, она продолжает помогать мне и моей семье».

Однако в соцсетях не все оценили качество татуировки. Многие пользователи соцсетей отметили, что изображение похоже на британского комика Ноэла Филдинга.