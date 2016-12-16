Месси и Неймар - лидеры поисковых запросов в 2016 году в США, Криштиану Роналду нет в первой десятке

Поисковый ресурс Google составил рейтинг запросов, которые делали пользователи по всему миру в 2016 году. Наибольшая доля запросов в сети принадлежит США. Обращает на себя внимание рейтинг футболистов, чьи имена чаще всего фигурировали в запросах Google в этой стране.

На первом месте оказался нападающий "Барселоны" Лионель Месси, вторым стал его партнер по команде Неймар, с чем пресс-служба каталонского клуба поздравила своих футболистов. Интересно, что обладатель "Золотого мяча"-2016 Криштиану Роналду не попал в первую десятку.

Лидеры среди футболистов по количеству поисковых запросов в США:

1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина)

2. Неймар ("Барселона", Бразилия)

3. Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед", Швеция)

4. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия)

5. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франция)

6. Пепе ("Реал", Португалия)

7. Хамес Родригес ("Реал", Колумбия)

8. Месут Езил ("Арсенал", Германия)

9. Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция)

10. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)