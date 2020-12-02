Месси и «Барселона» получили штраф за акцию в память о Марадоне

Форвард «Барселоны» Лионель Месси оштрафован за жест в память о знаменитом футболисте Диего Марадоне. Также штраф получил и сам клуб.

Ранее аргентинец отметился голом в матче чемпионата Испании против «Осасуны» (4:0). Празднуя гол, нападающий снял игровую футболку, под которой была майка его родного клуба «Ньюэллз Олд Бойз». Таким образом, Месси отдал дань памяти Марадоне, который скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

«Барса» опросила отменить желтую карточку за этот эпизод, ссылаясь на особые обстоятельства. Однако по решению дисциплинарного комитета ла лиги игрок был оштрафован на 600 евро, а клуб — на 350 за нарушение регламента. Отметим, что главный арбитр Матеу Лаос внес акцию Месси в протокол матча.

Максимальное наказание по статье 91 дисциплинарного регламента, которую нарушил Месси, составляет 3000 евро.