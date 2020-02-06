Месси хочет видеть Хави во главе «Барселоны» и ждет смены президента клуба

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет видеть во главе команды Хави. Аргентинец желает поработать под руководством своего бывшего партнера по команде, утверждает El Chiringuito

Также отмечается, что Месси ждет отставки нынешнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу. 32-летний игрок считает, что необходимо кардинально перезагрузить состояние клуба и ждет новых лиц в руководстве после выборов президента «Барселоны».

На днях в «Барселона» разгорелся скандал между Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Также француза вызвали на срочную встречу с президентом клуба Хосепом Бартомеу, по итогам которой было принято решение о продолжении сотрудничества с Абидалем.

Месси может уйти из «Барселоны». Что об этом известно