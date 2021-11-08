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Месси хочет видеть Альбу в «ПСЖ»

20:13
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Защитник Жорди Альба может покинуть «Барселону». Каталонский клуб хочет, чтобы футболист согласился на серьезное снижение зарплаты, сообщает El Nacional.

Защитник пошел на уступки в этом сезоне, но не собирается делать это на регулярной основе. За ситуацией следят в «ПСЖ»: бывший партнер Альбы по «Барселоне» Лионель Месси хочет видеть испанца во французской команде.

Нынешний контракт Альбы с каталонцами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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