Месси хочет видеть Альбу в «ПСЖ»

Защитник Жорди Альба может покинуть «Барселону». Каталонский клуб хочет, чтобы футболист согласился на серьезное снижение зарплаты, сообщает El Nacional.

Защитник пошел на уступки в этом сезоне, но не собирается делать это на регулярной основе. За ситуацией следят в «ПСЖ»: бывший партнер Альбы по «Барселоне» Лионель Месси хочет видеть испанца во французской команде.

Нынешний контракт Альбы с каталонцами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.