Месси хочет видеть Альбу в «ПСЖ»
20:13
Защитник Жорди Альба может покинуть «Барселону». Каталонский клуб хочет, чтобы футболист согласился на серьезное снижение зарплаты, сообщает El Nacional.
Защитник пошел на уступки в этом сезоне, но не собирается делать это на регулярной основе. За ситуацией следят в «ПСЖ»: бывший партнер Альбы по «Барселоне» Лионель Месси хочет видеть испанца во французской команде.
Нынешний контракт Альбы с каталонцами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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