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Месси, Гризманн и Суарес в заявке «Барселоны» на матч с «Леванте»

21:06
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Стала известна заявка «Барселоны» на матч 12-го тура чемпионата Испании против «Леванте», информирует официальный Twitter каталонцев. Встреча пройдет 2 ноября в Валенсии.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — тер Штеген, Нету;

защитники — Пике, Семеду, Тодибо, Лангле, Альба, Роберто, Хуниор;

полузащитники — Ракитич, Бускетс, Артур, де Йонг, Видаль,

нападающие — Гризманн, Месси, Фати, Суарес, Перес.

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Леванте — Барселона

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