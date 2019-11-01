Месси, Гризманн и Суарес в заявке «Барселоны» на матч с «Леванте»
21:06
Стала известна заявка «Барселоны» на матч 12-го тура чемпионата Испании против «Леванте», информирует официальный Twitter каталонцев. Встреча пройдет 2 ноября в Валенсии.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари — тер Штеген, Нету;
защитники — Пике, Семеду, Тодибо, Лангле, Альба, Роберто, Хуниор;
полузащитники — Ракитич, Бускетс, Артур, де Йонг, Видаль,
нападающие — Гризманн, Месси, Фати, Суарес, Перес.
[? CONVOCATORIA]— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 1, 2019
? 02/11/19 — 16h
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