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«Месси готовится забить еще больше голов в 2020 году». Как форвард вошел в новый год?

13:00
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«Барселона» в своем официальном Twitter опубликовал видео с тренировки своего нападающего Лионеля Месси, на которой он забивает гол.

— Месси выглядит готовым к еще большему количеству голов в 2020 году! — подписал клуб видеоролик.

В этом сезоне 32-летний футболист установил уникальное достижение — забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет.

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