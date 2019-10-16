Месси готовится получить шестую «Золотую бутсу» в карьере
15:04
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готовится получится шестую «Золотую бутсу» в карьере, как лучший бомбрадир в Европе в прошлом сезоне, cоответствующими фотографиями и видео поделился каталонский клуб в официальном Twitter.
Ранее он также получал награду в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.
? Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019
The stage is set ?#GoldenShoe pic.twitter.com/WmXP4eod6L
#Messi... has arrived. pic.twitter.com/UQP3gEASq7— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019
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