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Месси готовится получить шестую «Золотую бутсу» в карьере

15:04
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готовится получится шестую «Золотую бутсу» в карьере, как лучший бомбрадир в Европе в прошлом сезоне, cоответствующими фотографиями и видео поделился каталонский клуб в официальном Twitter.

Ранее он также получал награду в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.

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