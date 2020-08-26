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Месси готов тренироваться с «Барселоной»

19:06
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси не отказывается тренироваться с командой, несмотря на желание покинуть клуб, сообщает TyC Sports.

В воскресенье футболисты должны пройти все необходимые медицинские тесты. С понедельника команда возобновляет занятия.

О планах 33-летнего Месси сменить клуб стало известно в начале недели. Сообщалось, что в ответ на уведомление аргентинца о желании расторгнуть контракт «Барселона» заявила, что сейчас для этого нет юридических оснований.

По данным El Mundo Deportivo, Месси вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке после каждого сезона. По версии клуба, он мог сделать это без выплаты неустойки только до 10 июня 2020 года и теперь связан с клубом обязательствами до 30 июня 2021-го. Если футболист уйдет досрочно, клуб попробует взыскать с него 700 миллионов евро.

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