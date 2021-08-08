Месси: «Фото с игроками «ПСЖ» просто совпадение»
Нападающий Лионель Месси на пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны», рассказал о фотографии с игроками «ПСЖ». По его словам, несмотря на реальную веротяность перехода в парижский клуб, это было чистое совпадение.
«Фото с «ПСЖ» это чистое совпадение. Я был там со своими друзьями. Мы решили сделать фото. Они сказали мне: «Приезжай в Париж». Но это была шутка. Мы просто были на каникулах».
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.
Также сообщалось, что «ПСЖ» представит Месси 10 августа.
Leo Messi: «The pic with Paris Saint-Germain was a coincidence, completely. I was there with my friends, we decided to take a photo... they told me: «Come to Paris!' but it was just a joke, we were on holiday». ??? #PSG #Messi pic.twitter.com/aKuh0LXQEd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2021
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