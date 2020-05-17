Полузащитник «Палмейраса» Фелипе Мелу поделился мнением о своем соотечественнике Неймаре, выступающем за «ПСЖ». Ранее сообщалось, что он может вернуться в «Барселону».

— Шаг ли это назад? До этого момента можно сказать, что да, потому что он не выиграл Лигу чемпионов, — приводит слова Мелу Ole. — Победа в этом турнире практически гарантирует «Золотой мяч». Посмотрите на его статистику во Франции. Технически футбол в лиге 1 другой, не похож на испанский, английский, немецкий, итальянский — много силовой борьбы.

Неймар делает сумасшедшие вещи. До паузы он показывал интересные вещи и в Лиге чемпионов. Он должен выиграть Лигу чемпионов, а если нет, то должен вернуться в «Барселону». Проблема в том, что там будет Месси. И это проблема.