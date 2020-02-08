«Месси должен стирать грязное белье дома». Бербатов раскритиковал лидера «Барселоны»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за конфликт со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем.

Ранее Месси негативно отреагировал на предположение Абидаля, что не все игроки «Барсы» полностью выкладывались под руководством прошлого главного тренера Эрнесто Вальверде.

— Месси должен стирать грязное белье дома, — цитирует болгарина AS. — В любом крупном клубе случаются разногласия, но каждый должен понимать, что они представляют одну команду. Это относится ко всем от игроков до функционеров. Нельзя говорить о таких вещах публично. Мы с Абидалем играли за «Монако», и меня разозлили реплики Месси в его адрес. Это только облегчает работу журналистам.

Месси призвал Абидаля, который ранее выступал с ним за «Барселону», публично назвать игроков, в мотивации которых он сомневается.