Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси догнал Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании

00:21
Теги:

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимает «Сельту» (3:1, середина второго тайма). Капитан каталонцев Лионель Месси оформил хет-трик. По количеству матчей с тремя голами он сравнялся с Криштиану Роналду, выступавшим за «Реал». У обоих форвардов по 34 хет-трика в ла лиге, сообщается в Twitter OptaJose.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир