Месси догнал Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимает «Сельту» (3:1, середина второго тайма). Капитан каталонцев Лионель Месси оформил хет-трик. По количеству матчей с тремя голами он сравнялся с Криштиану Роналду, выступавшим за «Реал». У обоих форвардов по 34 хет-трика в ла лиге, сообщается в Twitter OptaJose.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр