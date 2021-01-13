Месси был исключен из заявки «Барселоны» на матч Суперкубка Испании с «Реал Сосьедадом»

Тренерские штабы «Барселоны» и «Реал Сосьедада» огласили стартовые составы на матч 1/2 финала Суперкубка Испании. Капитан каталонцев Лионель Месси исключен из заявки сине-гранатовых из-за небольшого повреждения.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Субельдия, Монреаль, Ле Норман, Мерино, Гуриди, Гевара, Исак, Оярсабаль, Порту.

«Барселона»: тер Штеген, Мингеза, Араухо, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гризманн, Педри, Дембеле, Брайтвайт.

Встреча команд состоится сегодня, 13 января, на стадионе «Нуэво Арканхель». Начало — в 23.00 по московскому времени.