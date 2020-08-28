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Месси больше не намерен встречаться с Бартомеу

08:28
Лионель Месси. Фото Twitter.
Лионель Месси. Фото Twitter.
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси считает, что дальнейшая необходимость встреч с президентом клуба Жозепом Бартомеу отпала, сообщает Marca.

Ранее появлялась информация, что функционер готов оставить свой пост, чтобы форвард не уходил из клуба.

Месси, в свою очередь, пока остается твердым в своем намерении уйти. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» понимает, что скоро уже не сможет играть на высочайшем уровне, а в «Барселоне» у него нет шансов на победу в Лиге чемпионов. Из-за пандемии коронавируса клуб не имеет средств для укрепления состава.

25 августа стало известно, что аргентинец принял окончательное решение об уходе из «Барселоны». Он разочаровался в системе управления клубом и последними результатами команды, которая осталась без трофеев впервые за 12 лет. На его позицию не повлияет даже возможная отставка Бартомеу с должности президента.

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