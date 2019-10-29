«Мерида» объявила о подписании Ибрагимовича

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович перейдет в «Мериду», утверждает официальный Twitter команды. Также аккаунт клуба приложил скрин страницы в Википедии, где Ибрагимович указан как игрок этого клуба.

— Приветствуем тебя, Златан! Мы больше не может скрывать этого трансфера.

Контракт 38-летнего шведа с американским клубом истечет 31 декабря 2019 года. В прошедшем сезоне Ибрагимович провел 31 матч за «Гэлакси», забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.

«Мерида» занимает последнее место в сегунде В.



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