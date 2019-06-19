Менди прошел медицинское обследование перед презентацией в "Реале"

Защитник Ферлан Менди, перешедший из "Лиона" в "Реал", успешно прошел медицинское обследование, информирует пресс-служба "Королевского клуба".

Контракт игрока будет действовать до 30 июня 2025 года. Футболист будет официально представлен сегодня в 13.00 по местному времени.

В сезоне-2018/19 24-летний Ферлан Менди провел за "Лион" 44 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.