Менди надеется прогрессировать под руководством Зидана

Защитник Ферлан Менди, перешедший из "Лиона" в "Реал", в социальных сетях обратился к французскому клубу.

– Я очень рад подписать контракт с самым большим клубом в мире и присоединиться к великолепному тренеру, который поможет мне прогрессировать. Хотел бы поблагодарить "Лион": президента клуба, персонал, болельщиков и товарищей по команде за эти два года, желаю вам всего наилучшего. Также не могу не отметить свою семью, тренеров и всех, кто помогал мне в этом путешествии.

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