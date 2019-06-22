Менди лайкнул твит с призывом выгнать из "Реала" Васкеса, но потом извинился

Новичок "Реала" защитник Ферлан Менди поставил в Твиттере лайк с призывом выгнать из команды клубного воспитанника Лукаса Васкеса. На это обратили внимание пользователь социальной сети.

Однако позже Менди извинился за свой лайк, отметив, что просто не очень хорошо понимает испанский язык.

- Я не понял, что означала фраза в Твиттере. Я собираюсь быстрее выучить испанский, чтобы этого больше не происходило. Вперед, Мадрид, - написал Менди в Твиттере.

24-летний француз перешел из "Лиона" в "Реал" на днях. Трансфер обошелся в 48 миллионов евро. Контракт игрока будет действовать до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2018/19 24-летний Менди провел за "Лион" 44 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.