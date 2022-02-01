Менди из-за травмы может пропустить матч «Реала» с «ПСЖ»

Защитник «Реала» Ферлан Менди может пропустить ближайшие матчи команды, сообщает Marca.

По данным источника, у игрока проблемы с приводящими мышцами бедра, скорее всего, он пропустит игру с «Атлетиком» в Кубке Испании (3 февраля) и матчи против «Гранады» (6 февраля) и «Вильярреала» (12 февраля) в ла лиге.

Также под вопросом его участие в игре против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится 15 февраля.