Мендеш предложил «Барселоне» подписать Асенсио из «Реала»

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника «Реала» Марко Асенсио, предлагает услуги своего клиента «Барселоне», сообщает журналист Diario Sport Жерар Ромеро.

Сам 27-летний испанец готов рассмотреть оффер каталонцев, если он поступит в ближайшее время. Его контракт со «сливочными» истекает летом этого года, поэтому он может уже сейчас вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне на счету Асенсио 18 матчей в ла лиге, 4 гола и 3 ассиста.