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Мемфис Депай: «Знаю об интересе «Барселоны». Завтра поговорю с руководством «Лиона»

09:16
Мемфис Депай. Фото Twitter
Мемфис Депай. Фото Twitter
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай подтвердил информацию о том, что им интересуется «Барселона».

— Я знаю, что ко мне есть интерес со стороны «Барселоны», — приводит Goal.com слова Депая. — Не очень много слышал об этом от своего агента, но сказать пока что нечего. Завтра я поговорю с руководством «Лиона», а дальше увидим, что произойдет.

В минувшем сезоне 26-летний Депай провел на клубном уровне 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голландца в 44 миллиона евро.

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