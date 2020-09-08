Мемфис Депай: «Знаю об интересе «Барселоны». Завтра поговорю с руководством «Лиона»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай подтвердил информацию о том, что им интересуется «Барселона».

— Я знаю, что ко мне есть интерес со стороны «Барселоны», — приводит Goal.com слова Депая. — Не очень много слышал об этом от своего агента, но сказать пока что нечего. Завтра я поговорю с руководством «Лиона», а дальше увидим, что произойдет.

В минувшем сезоне 26-летний Депай провел на клубном уровне 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голландца в 44 миллиона евро.