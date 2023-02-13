Депай — о дебютном голе за «Атлетико»: «Я пришел в этот замечательный клуб, чтобы забивать как можно больше»

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай поделился эмоциями от своего дебютного гола за мадридский клуб.

В прошедшем матче 21-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0) нидерландский форвард стал автором единственного забитого мяча.

«Очень счастлив. Я пришел в этот замечательный клуб, чтобы забивать как можно больше. Теперь буду ждать возможностей забить еще голов, чтобы стать важной фигурой для команды», — приводит слова Депая Sky Sport.

29-летний нидерландец выступал за «Барселону» с 2021 по 2023 год. В январе он перешел в «Атлетико», его действующее соглашение с «матрасниками» рассчитано до лета 2025 года.

За мадридский клуб он провел четыре матча во всех турнирах и отличился одним голом.