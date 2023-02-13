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Сегодня, 08:07

Депай — о дебютном голе за «Атлетико»: «Я пришел в этот замечательный клуб, чтобы забивать как можно больше»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай поделился эмоциями от своего дебютного гола за мадридский клуб.

В прошедшем матче 21-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0) нидерландский форвард стал автором единственного забитого мяча.

«Очень счастлив. Я пришел в этот замечательный клуб, чтобы забивать как можно больше. Теперь буду ждать возможностей забить еще голов, чтобы стать важной фигурой для команды», — приводит слова Депая Sky Sport.

29-летний нидерландец выступал за «Барселону» с 2021 по 2023 год. В январе он перешел в «Атлетико», его действующее соглашение с «матрасниками» рассчитано до лета 2025 года.

За мадридский клуб он провел четыре матча во всех турнирах и отличился одним голом.

Мемфис Депай
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Сельта
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 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
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 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
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 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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Кадис – Жирона
 2 : 0
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11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
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13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
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Реал – Эльче
 - : -
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