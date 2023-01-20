Мемфис Депай перешел из «Барселоны» в «Атлетико»

«Атлетико» объявил о переходе из «Барселоны» нападающего Мемфиса Депая. Стороны подписали контракт на 2,5 года, сообщает сайт испанского клуба.

Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барселона» получит за 28-летнего игрока 3-4 миллиона евро.

Контракт Депая с каталонским клубом истекал летом 2023 года.

В текущем сезоне нападающий провел за «Барселону» всего 4 матча во всех соревнованиях и забил 1 мяч.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Нидерландов Депай выходил на поле пять раз, на его счету один забитый мяч.