Медицинский штаб «Барселоны» обследует Суареса, прежде чем допускать его к тренировкам

Медицинский штаб «Барселоны» в ближайшее время обследует нападающего команды Луиса Суареса, чтобы принять решение о том, допускать ли его к тренировкам, сообщает ESPN.

В январе 33-летний уругваец получил травму и перенес операцию на колене. Сообщалось, что игрок пропустит четыре месяца. В связи с тем, что сезон в чемпионате Испании был прерван из-за пандемии коронавируса, Суарес может успеть восстановиться и помочь команде в последних турах ла лиги. Врачи «Барселоны» хотят тщательно обследовать футболиста, прежде чем разрешать ему возвращаться к занятиям с командой. Сообщается, что «сине-гранатовые» планируют приступить к первым индивидуальным тренировкам 8 мая.

Суарес провел за «Барселону» 23 матча в сезоне-2019/20, на его счету 14 голов и 11 результативных передач.