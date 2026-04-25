Мбаппе заменили в матче с «Бетисом» из-за дискомфорта

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после ничьей с «Бетисом» (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Испании объяснил, почему заменили нападающего Килиана Мбаппе.

«Пока не знаю. Он испытывал некоторый дискомфорт, посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни», — цитирует AS Арбелоа.

27-летний француз был заменен на 81-й минуте на Гонсало Гарсию.

«Реал» с 74 очками идет на втором месте в Ла лиге и отстает от «Барселоны» на 8 очков, при этом у каталонцев игра в запасе. «Бетис» располагается на пятой строчке — 50 очков.