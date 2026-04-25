Мбаппе заменили в матче с «Бетисом» из-за дискомфорта
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после ничьей с «Бетисом» (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Испании объяснил, почему заменили нападающего Килиана Мбаппе.
«Пока не знаю. Он испытывал некоторый дискомфорт, посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни», — цитирует AS Арбелоа.
27-летний француз был заменен на 81-й минуте на Гонсало Гарсию.
«Реал» с 74 очками идет на втором месте в Ла лиге и отстает от «Барселоны» на 8 очков, при этом у каталонцев игра в запасе. «Бетис» располагается на пятой строчке — 50 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|32
|27
|1
|4
|85-30
|82
|
2
|Реал
|33
|23
|5
|5
|68-31
|74
|
3
|Вильярреал
|32
|19
|5
|8
|57-37
|62
|
4
|Атлетико
|32
|17
|6
|9
|53-35
|57
|
5
|Бетис
|33
|12
|14
|7
|49-41
|50
|
6
|Хетафе
|32
|13
|5
|14
|28-32
|44
|
7
|Сельта
|32
|11
|11
|10
|44-41
|44
|
8
|Р. Сосьедад
|32
|11
|9
|12
|49-49
|42
|
9
|Атлетик
|32
|12
|5
|15
|34-45
|41
|
10
|Осасуна
|32
|10
|9
|13
|37-39
|39
|
11
|Р. Вальекано
|32
|9
|11
|12
|30-38
|38
|
12
|Жирона
|32
|9
|11
|12
|35-48
|38
|
13
|Эспаньол
|32
|10
|8
|14
|37-49
|38
|
14
|Валенсия
|32
|9
|9
|14
|35-47
|36
|
15
|Мальорка
|32
|9
|8
|15
|40-49
|35
|
16
|Эльче
|32
|8
|11
|13
|42-49
|35
|
17
|Севилья
|32
|9
|7
|16
|39-53
|34
|
18
|Алавес
|32
|8
|9
|15
|36-48
|33
|
19
|Леванте
|32
|8
|8
|16
|37-50
|32
|
20
|Овьедо
|32
|6
|10
|16
|25-49
|28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.04
|22:00
|Бетис – Реал
|1 : 1
|25.04
|15:00
|Алавес – Мальорка
|- : -
|25.04
|17:15
|Хетафе – Барселона
|- : -
|25.04
|19:30
|Валенсия – Жирона
|- : -
|25.04
|22:00
|Атлетико – Атлетик
|- : -
|26.04
|15:00
|Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|26.04
|17:15
|Овьедо – Эльче
|- : -
|26.04
|19:30
|Осасуна – Севилья
|- : -
|26.04
|22:00
|Вильярреал – Сельта
|- : -
|27.04
|22:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|24
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|21
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|16
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|9
|
|
Арда Гюлер
Реал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|23
|2
|6
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|28
|2
|4
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|19
|1
|5
Новости