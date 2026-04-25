Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:53

Мбаппе заменили в матче с «Бетисом» из-за дискомфорта

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после ничьей с «Бетисом» (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Испании объяснил, почему заменили нападающего Килиана Мбаппе.

«Пока не знаю. Он испытывал некоторый дискомфорт, посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни», — цитирует AS Арбелоа.

27-летний француз был заменен на 81-й минуте на Гонсало Гарсию.

«Реал» с 74 очками идет на втором месте в Ла лиге и отстает от «Барселоны» на 8 очков, при этом у каталонцев игра в запасе. «Бетис» располагается на пятой строчке — 50 очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Альваро Арбелоа
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
Популярное видео
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Арбелоа раскритиковал арбитров после ничьей с «Бетисом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 27 1 4 85-30 82
2
 Реал 33 23 5 5 68-31 74
3
 Вильярреал 32 19 5 8 57-37 62
4
 Атлетико 32 17 6 9 53-35 57
5
 Бетис 33 12 14 7 49-41 50
6
 Хетафе 32 13 5 14 28-32 44
7
 Сельта 32 11 11 10 44-41 44
8
 Р. Сосьедад 32 11 9 12 49-49 42
9
 Атлетик 32 12 5 15 34-45 41
10
 Осасуна 32 10 9 13 37-39 39
11
 Р. Вальекано 32 9 11 12 30-38 38
12
 Жирона 32 9 11 12 35-48 38
13
 Эспаньол 32 10 8 14 37-49 38
14
 Валенсия 32 9 9 14 35-47 36
15
 Мальорка 32 9 8 15 40-49 35
16
 Эльче 32 8 11 13 42-49 35
17
 Севилья 32 9 7 16 39-53 34
18
 Алавес 32 8 9 15 36-48 33
19
 Леванте 32 8 8 16 37-50 32
20
 Овьедо 32 6 10 16 25-49 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.04 22:00 Бетис – Реал 1 : 1
25.04 15:00 Алавес – Мальорка - : -
25.04 17:15 Хетафе – Барселона - : -
25.04 19:30 Валенсия – Жирона - : -
25.04 22:00 Атлетико – Атлетик - : -
26.04 15:00 Р. Вальекано – Р. Сосьедад - : -
26.04 17:15 Овьедо – Эльче - : -
26.04 19:30 Осасуна – Севилья - : -
26.04 22:00 Вильярреал – Сельта - : -
27.04 22:00 Эспаньол – Леванте - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 24
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 21
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 16
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 9
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 9
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 23 2 6
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 28 2 4
Нобель Менди
Нобель Менди

Райо Вальекано

 19 1 5
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости