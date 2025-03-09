Мбаппе выразил соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выразил свои соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии.

Мбаппе написал сообщение в социальной сети: «Покойся с миром, Карлес», сопроводив его фотографией Гарсии.

Из-за кончины Гарсии был отменен матч 27-го тура ла лиги между «Барселоной» и «Осасуной», который должен был состояться 8 марта.

Матч между «Барселоной» и «Осасуной» может быть перенесен на 26 апреля или 21 мая, в зависимости от того, как «Барселона» выступит в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

После 26 туров ла лиги «Барселона» с 57 очками возглавляет турнирную таблицу, а «Осасуна» с 33 очками находится на 11-й позиции.