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9 марта 2025, 09:25

Мбаппе выразил соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выразил свои соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии.

Мбаппе написал сообщение в социальной сети: «Покойся с миром, Карлес», сопроводив его фотографией Гарсии.

Из-за кончины Гарсии был отменен матч 27-го тура ла лиги между «Барселоной» и «Осасуной», который должен был состояться 8 марта.

Матч между «Барселоной» и «Осасуной» может быть перенесен на 26 апреля или 21 мая, в зависимости от того, как «Барселона» выступит в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

После 26 туров ла лиги «Барселона» с 57 очками возглавляет турнирную таблицу, а «Осасуна» с 33 очками находится на 11-й позиции.

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Килиан Мбаппе
ФК Барселона
ФК Осасуна
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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