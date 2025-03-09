Мбаппе выразил соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны»
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выразил свои соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии.
Мбаппе написал сообщение в социальной сети: «Покойся с миром, Карлес», сопроводив его фотографией Гарсии.
Из-за кончины Гарсии был отменен матч 27-го тура ла лиги между «Барселоной» и «Осасуной», который должен был состояться 8 марта.
Матч между «Барселоной» и «Осасуной» может быть перенесен на 26 апреля или 21 мая, в зависимости от того, как «Барселона» выступит в Лиге чемпионов и Кубке Испании.
После 26 туров ла лиги «Барселона» с 57 очками возглавляет турнирную таблицу, а «Осасуна» с 33 очками находится на 11-й позиции.
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3
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5
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
|Севилья
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|0-0
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14
|Алавес
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|0
|0
|0-0
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15
|Эльче
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|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Леванте
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|0
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|0-0
|0
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17
|Осасуна
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
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19
|Депортиво
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20
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|Алавес – Хетафе
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|Атлетико – Малага
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|Барселона – Атлетик
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|Сельта – Осасуна
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|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
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|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
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|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
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