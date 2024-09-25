Мбаппе выбыл на 3 недели из-за травмы двуглавой мышцы бедра

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе получил травму двуглавой мышцы бедра.

Из-за этой травмы 25-летний француз выбыл на 2-3 недели и пропустит матчи с «Атлетико» и «Вильярреалом», а также игру Лиги чемпионов против «Лилля».

25-летний француз получил травму в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:2). Форвард забил гол и провел на поле 80 минут, после чего был заменен на Арду Гюлера.

В 9 матчах за команду форвард забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.