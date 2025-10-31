Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

31 октября 2025, 23:19

Мбаппе второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в ла лиге

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком чемпионата Испании по итогам октября, сообщает пресс-служба турнира.

В октябре 26-летний француз провел три матча, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Мбаппе также был признан лучшим футболистом ла лиги в сентябре. В том месяце он забил пять мячей и сделал одну голевую передачу в четырех играх.

Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Всего на его счету 72 матча за «сливочных» во всех турнирах, 60 голов и 7 ассистов. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
Читайте также
«Миннесота» Капризова проиграла «Колорадо» в пяти матчах серии плей-офф НХЛ
Адвокат Ермака сообщил об отказе украинских банков переводить деньги на залог
Лавров призвал расширить число членов Совбеза ООН
Чудо-шайба Паника стала победной, Ярославль снова ведет, а Миллер повторил рекорд плей-офф. Что произошло в матче «Ак Барс» – «Локомотив»
Чего удалось добиться на встрече Трампа и Си в Пекине. Разбор
Дорофеев принес «Вегасу» победу в овертайме пятого матча с «Анахаймом»
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета: Мбаппе перешел в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала
Токсичный Мбаппе — разрушительный гений для своих команд? Рабинер — о форварде «Реала»
«Я лишь четвертый нападающий». Мбаппе публично обрушился на тренера «Реала» Арбелоа
Врачи «Реала» перепутали колени Мбаппе при лечении? Сам звездный нападающий выступил с опровержением
«ПСЖ» оказался должен Мбаппе космическую сумму. Как разрушились отношения Килиана с бывшим клубом
«ПСЖ» — о суде с Мбаппе: «Мы делали все для мирного урегулирования, но он продолжал атаковать клуб»
Источник: Мбаппе потребовал от «ПСЖ» компенсацию в 240 миллионов евро
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Представитель Захаряна о голе в Кубке Испании: «Думаю, Арсен будет больше играть, появится время»

Мбаппе: «Не могу сравнивать себя с Роналду, у меня другой путь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 30 1 5 91-32 91
2
 Реал 36 25 5 6 72-33 80
3
 Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69
4
 Атлетико 36 20 6 10 60-39 66
5
 Бетис 36 14 15 7 56-44 57
6
 Сельта 36 13 11 12 51-47 50
7
 Хетафе 36 14 6 16 31-37 48
8
 Р. Сосьедад 36 11 12 13 55-56 45
9
 Атлетик 36 13 5 18 40-53 44
10
 Р. Вальекано 36 10 14 12 37-43 44
11
 Валенсия 36 11 10 15 39-51 43
12
 Севилья 36 12 7 17 46-58 43
13
 Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42
14
 Осасуна 36 11 9 16 43-47 42
15
 Жирона 36 9 13 14 38-53 40
16
 Алавес 36 10 10 16 42-54 40
17
 Эльче 36 9 12 15 47-56 39
18
 Мальорка 36 10 9 17 44-55 39
19
 Леванте 36 10 9 17 44-59 39
20
 Овьедо 36 6 11 19 26-56 29
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.05 20:00 Атлетик – Сельта - : -
17.05 20:00 Атлетико – Жирона - : -
17.05 20:00 Эльче – Хетафе - : -
17.05 20:00 Леванте – Мальорка - : -
17.05 20:00 Осасуна – Эспаньол - : -
17.05 20:00 Овьедо – Алавес - : -
17.05 20:00 Р. Вальекано – Вильярреал - : -
17.05 20:00 Р. Сосьедад – Валенсия - : -
17.05 20:00 Севилья – Реал - : -
17.05 22:15 Барселона – Бетис - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 24
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 22
Анте Будимир
Анте Будимир

Осасуна

 17
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 10
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 9
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 27 2 8
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 32 2 5
Нобель Менди
Нобель Менди

Райо Вальекано

 22 1 6
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости