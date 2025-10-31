Мбаппе второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в ла лиге
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком чемпионата Испании по итогам октября, сообщает пресс-служба турнира.
В октябре 26-летний француз провел три матча, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.
Мбаппе также был признан лучшим футболистом ла лиги в сентябре. В том месяце он забил пять мячей и сделал одну голевую передачу в четырех играх.
Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Всего на его счету 72 матча за «сливочных» во всех турнирах, 60 голов и 7 ассистов. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|36
|30
|1
|5
|91-32
|91
|
2
|Реал
|36
|25
|5
|6
|72-33
|80
|
3
|Вильярреал
|36
|21
|6
|9
|67-43
|69
|
4
|Атлетико
|36
|20
|6
|10
|60-39
|66
|
5
|Бетис
|36
|14
|15
|7
|56-44
|57
|
6
|Сельта
|36
|13
|11
|12
|51-47
|50
|
7
|Хетафе
|36
|14
|6
|16
|31-37
|48
|
8
|Р. Сосьедад
|36
|11
|12
|13
|55-56
|45
|
9
|Атлетик
|36
|13
|5
|18
|40-53
|44
|
10
|Р. Вальекано
|36
|10
|14
|12
|37-43
|44
|
11
|Валенсия
|36
|11
|10
|15
|39-51
|43
|
12
|Севилья
|36
|12
|7
|17
|46-58
|43
|
13
|Эспаньол
|36
|11
|9
|16
|40-53
|42
|
14
|Осасуна
|36
|11
|9
|16
|43-47
|42
|
15
|Жирона
|36
|9
|13
|14
|38-53
|40
|
16
|Алавес
|36
|10
|10
|16
|42-54
|40
|
17
|Эльче
|36
|9
|12
|15
|47-56
|39
|
18
|Мальорка
|36
|10
|9
|17
|44-55
|39
|
19
|Леванте
|36
|10
|9
|17
|44-59
|39
|
20
|Овьедо
|36
|6
|11
|19
|26-56
|29
|17.05
|20:00
|Атлетик – Сельта
|- : -
|17.05
|20:00
|Атлетико – Жирона
|- : -
|17.05
|20:00
|Эльче – Хетафе
|- : -
|17.05
|20:00
|Леванте – Мальорка
|- : -
|17.05
|20:00
|Осасуна – Эспаньол
|- : -
|17.05
|20:00
|Овьедо – Алавес
|- : -
|17.05
|20:00
|Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|17.05
|20:00
|Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|17.05
|20:00
|Севилья – Реал
|- : -
|17.05
|22:15
|Барселона – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|24
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Арда Гюлер
Реал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|27
|2
|8
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|32
|2
|5
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|22
|1
|6
