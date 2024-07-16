Мбаппе вручили игровую футболку «Реала» с 9-м номером
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе впервые сфотографировался с футболкой нового клуба.
На фото 25-летний француз позирует с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Он держит именную футболку «Реала» с 9-м номером, под которым будет выступать за команду.
16 июля 25-летний француз прошел медосмотр в «Реале». Кроме того, во вторник на домашнем стадионе мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация Мбаппе в качестве футболиста «Реала».
«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Француз подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за «ПСЖ» и «Монако».
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|Барселона
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3
|Жирона
|0
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4
|Атлетико
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|0
|0
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|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
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|0
|
6
|Р. Сосьедад
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|Бетис
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8
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|
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|Валенсия
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|0
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|
10
|Алавес
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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