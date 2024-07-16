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Сегодня, 14:04

Мбаппе впервые вышел на стадион «Бернабеу» в форме «Реала»

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе во время своей презентацией на «Сантьяго Бернабеу» появился перед болельщиками в форме мадридской команды.

16 июля 25-летний француз прошел медосмотр в «Реале». Позже Мбаппе официально представили в качестве футболиста клуба и вручили ему игровую футболку «сливочных» с 9-м номером.

«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за «ПСЖ», вместе с которым шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
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 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Осасуна – Леганес
 - : -
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Валенсия – Барселона
 - : -
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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