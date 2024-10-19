Мбаппе, Винисиус и Куртуа вошли в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»

«Реал» опубликовал заявку на матч против «Сельты» в 10-м туре испанской ла лиги.

В матче смогут принять участие нападающие Килиан Мбаппе и Винисиус, а также голкипер Тибо Куртуа. Ранее у каждого были проблемы со здоровьем.

«Реал» на выезде встретится с «Сельтой» в субботу, 19 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени. Перед игрой команда Карло Анчелотти с 21 очком занимает второе место в ла лиге, отставая от лидирующей «Барселоны» на три балла.