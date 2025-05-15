Мбаппе стал первым игроком в истории «Реала», забившим 40 голов в дебютном сезоне

Гол в ворота «Мальорки» (2:1) в 36-м туре ла лиги стал для нападающего «Реала» Килиана Мбаппе 40-м в футболке мадридской команды.

Как сообщает Squawka, 26-летний француз стал первым в истории клуба игроком, забившим столько голов в дебютном сезоне. У Мбаппе 28 голов в ла лиге, 7 — в Лиге чемпионов, 2 — в Кубке Испании, по одному — в Межконтинентальном кубке, Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА.

По данным MisterChip, он также является вторым игроком в истории, забившим 40 или более голов в своем первом сезоне в испанском футболе. Ранее это удавалось только бразильцу Роналдо, который забил 47 голов в своем первом сезоне (1996/97) за «Барселону».

Португальский форвард Криштиану Роналду в своем первом сезоне за «Реал» забил 33 мяча.