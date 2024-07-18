Мбаппе заявил, что не собирается получать водительские права: «Чувствую себя полноценно и без них»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сможет водить подарочную машину от клубного спонсора, потому что у француза нет водительских прав.
Сообщается, что в начале сезона игроки «Реала» получат в подарок автомобили от спонсора. Футболистам будет предоставлен выбор из нескольких моделей, в том числе электрических. Обычно команда получает автомобили в октябре, но новичок клуба Килиан Мбаппе не сможет управлять своим подарком, поскольку принципиально отказывается получать права.
«У меня нет таких простых вещей, как водительские права. Они есть у всех, потому что многие воспринимают это как необходимость. Для меня это не так. Я чувствую себя полноценно и без них, потому что в моем распоряжении есть водители. Получение удостоверения никогда не было моим приоритетом», — цитирует француза испанская Mundo Deportivo.
25-летний Мбаппе стал игроком мадридского клуба в июле 2024 года. перейдя в статусе свободного агента из французского ПСЖ.
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|Реал
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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|0-0
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
|- : -