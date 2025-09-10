Мбаппе рассказал, чем ему противен мир футбола

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признался, что ему противен мир футбола из-за закулисных игр, но он испытывает большую страсть к самому виду спорта.

«Я фаталист по отношению к миру футбола, но не в отношении жизни. Жизнь прекрасна, а футбол такой, какой он есть. Людям, которые ходят на стадион, повезло просто увидеть шоу и не знать, что происходит за кулисами. Честно говоря, если бы у меня не было этой страсти к игре, мир футбола давно бы стал мне противен», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. Ранее он также играл за «ПСЖ» и «Монако», в составе которых стал семикратным чемпионом Франции. Вместе со сливочными Мбаппе завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, а со сборной Франции выиграл чемпионат мира в 2018-м и одержал победу в Лиге наций в сезоне-2020/21.