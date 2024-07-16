Мбаппе прошел медосмотр в «Реале»

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе прошел медосмотр после перехода в мадридский клуб, сообщает Relevo.

Медицинское обследование 25-летнего футболиста прошло 16 июля. Кроме того, во вторник на домашнем стадионе мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация Мбаппе в качестве футболиста «Реала».

«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Француз подписал контракт с клубом до лета 2029 года. 16 июля на пройдет презентация 25-летнего футболиста.