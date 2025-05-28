Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в сезоне-2024/25
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком команды в сезоне-2024/25, сообщает клубная пресс-служба.
За сезон 26-летний футболист сыграл 34 матча в чемпионате Испании, забив 31 гол и сделав три голевые передачи. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром лиги. В Лиге чемпионов Мбаппе забил семь голов и сделал две голевые передачи, сыграв 14 матчей. В Кубке Испании на его счету четыре матча и два забитых мяча.
По итогам чемпионата Испании «Реал» занял второе место с 84 очками, уступив первое «Барселоне», которая набрала 88 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|31-7
|21
|
2
|Атлетико
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
3
|Бетис
|7
|5
|1
|1
|9-7
|16
|
4
|Реал
|7
|5
|0
|2
|18-8
|15
|
5
|Севилья
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|
6
|Алавес
|7
|3
|2
|2
|11-6
|11
|
7
|Депортиво
|7
|2
|4
|1
|10-8
|10
|
8
|Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|9-13
|10
|
9
|Вильярреал
|7
|2
|2
|3
|13-12
|8
|
10
|Атлетик
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Хетафе
|7
|2
|2
|3
|4-7
|8
|
12
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
13
|Осасуна
|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|
14
|Сельта
|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
15
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|10-10
|7
|
16
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
17
|Леванте
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
|11-17
|5
|
19
|Валенсия
|7
|1
|1
|5
|4-13
|4
|
20
|Малага
|7
|0
|3
|4
|3-12
|3
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.10
|00:00
|Алавес – Атлетико
|- : -
|11.10
|00:00
|Барселона – Хетафе
|- : -
|11.10
|00:00
|Бетис – Осасуна
|- : -
|11.10
|00:00
|Эльче – Сельта
|- : -
|11.10
|00:00
|Леванте – Севилья
|- : -
|11.10
|00:00
|Малага – Эспаньол
|- : -
|11.10
|00:00
|Расинг – Валенсия
|- : -
|11.10
|00:00
|Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|11.10
|00:00
|Реал – Вильярреал
|- : -
|11.10
|00:00
|Реал Сосьедад – Депортиво
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Джоб Очинг
Реал Сосьедад
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Фредерико Редондо
Эльче
|5
|1
|1
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