Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в сезоне-2024/25

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком команды в сезоне-2024/25, сообщает клубная пресс-служба.

За сезон 26-летний футболист сыграл 34 матча в чемпионате Испании, забив 31 гол и сделав три голевые передачи. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром лиги. В Лиге чемпионов Мбаппе забил семь голов и сделал две голевые передачи, сыграв 14 матчей. В Кубке Испании на его счету четыре матча и два забитых мяча.

По итогам чемпионата Испании «Реал» занял второе место с 84 очками, уступив первое «Барселоне», которая набрала 88 очков.