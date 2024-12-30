Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в декабре

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком мадридцев в декабре.

26-летний француз забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 6 матчах в декабре. В голосовании болельщиков форвард опередил хавбека Федерико Вальверде, нападающего Родриго и защитника Антонио Рюдигера.

Мбаппе в этом сезоне забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи в 24 играх за мадридцев во всех турнирах.