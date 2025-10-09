Мбаппе признался, что чувствует себя спокойнее в Мадриде, чем в Париже
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сравнил свою жизнь в Париже и в Мадриде.
«Я хорошо адаптировался к Мадриду. Чувствую, что стал немного спокойнее. Это не упрек в сторону Франции, но правда в том, что здесь я ощущаю больше спокойствия. Жизнь в Мадриде более размеренная, чем в Париже», — приводит слова футболиста RMC Sport.
Француз перешел из «ПСЖ» в «Реал» в июле 2024 года. За прошедший период на его счету 69 матчей, в которых он забил 58 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт 26-летнего форварда с мадридцами рассчитан до конца июня 2029 года.
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|Атлетико
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|0
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|0
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|0
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8
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|0
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9
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|0
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10
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|0
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|0
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11
|Эспаньол
|0
|0
|0
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|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
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