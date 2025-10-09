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9 октября 2025, 16:45

Мбаппе признался, что чувствует себя спокойнее в Мадриде, чем в Париже

Сергей Ярошенко

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сравнил свою жизнь в Париже и в Мадриде.

«Я хорошо адаптировался к Мадриду. Чувствую, что стал немного спокойнее. Это не упрек в сторону Франции, но правда в том, что здесь я ощущаю больше спокойствия. Жизнь в Мадриде более размеренная, чем в Париже», — приводит слова футболиста RMC Sport.

Француз перешел из «ПСЖ» в «Реал» в июле 2024 года. За прошедший период на его счету 69 матчей, в которых он забил 58 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт 26-летнего форварда с мадридцами рассчитан до конца июня 2029 года.

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Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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