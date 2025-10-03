Мбаппе признали лучшим игроком сентября в ла лиге
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком сентября в ла лиге, сообщает пресс-служба турнира.
В прошедшем месяце 26-летний француз провел 4 матча в чемпионате Испании, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
Накануне Мбаппе также признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Форвард оформил хет-трик в матче с «Кайратом» (5:0) во 2-м туре общего этапа турнира.
