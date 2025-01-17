Мбаппе повторил голевое достижение Бензема в «Реале»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой» (5:2).

Как сообщает Madrid Xtra, 26-летний француз стал вторым игроком в истории клуба, Который забил в шести турнирах за один сезон. Помимо кубка, Мбаппе ранее забивал в ла лиге, Суперкубке Испании Лиге чемпионов, Межконтинентальном кубке и Суперкубке УЕФА.

Ранее подобное удавалось лишь Кариму Бензема в сезоне-2022/23.