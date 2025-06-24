Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

24 июня, 18:06

Мбаппе потерял 4-5 кг из-за острого гастроэнтерита

Камила Абдурахманова
корреспондент

Из-за острого гастроэнтерита нападающий «Реала» Килиан Мбаппе потерял от 4 до 5 кг веса, сообщает Marca.

Напомним, что 19 июня Мбаппе отправили в больницу, а вечером того же дня 26-летний футболист вернулся в расположение клуба. В СМИ появилась информация, что игроку стало плохо перед матчем клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1). Сообщалось, что футболист питался только фруктами и водой, а также был изолирован от остальной команды.

Ранее появилась информация, что Мбаппе сможет принять участие в матче с «Зальцбургом» в 3-м туре клубного чемпионата мира, который пройдет 27 июня.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Килиан Мбаппе
ФК Реал
Читайте также
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    При поносе афролягушатеику была прописана только водв .. а он еще и фруктами питалси ..

    24.06.2025

  • инок

    Только здоровья желаю хорошему футболисту Мбаппе.)

    24.06.2025

    • Беллингем — про Александер-Арнолда в «Реале»: «Ребята хорошо его приняли»

    Полиция арестовала болельщика за угрозы расправой в адрес Мораты
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    2
    		 Реал 7 6 0 1 16-8 18
    3
    		 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    6
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    7
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    8
    		 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
    9
    		 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    12
    		 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
    13
    		 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
    14
    		 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
    15
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    16
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    17
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    18
    		 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
    19
    		 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
    20
    		 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 - : -
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 - : -
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 - : -
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 - : -
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 - : -
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 - : -
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 - : -
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 - : -
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 - : -
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 8
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 4
    П
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 4
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    И К Ж
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 5 1 2
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости