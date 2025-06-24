Мбаппе потерял 4-5 кг из-за острого гастроэнтерита

Из-за острого гастроэнтерита нападающий «Реала» Килиан Мбаппе потерял от 4 до 5 кг веса, сообщает Marca.

Напомним, что 19 июня Мбаппе отправили в больницу, а вечером того же дня 26-летний футболист вернулся в расположение клуба. В СМИ появилась информация, что игроку стало плохо перед матчем клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1). Сообщалось, что футболист питался только фруктами и водой, а также был изолирован от остальной команды.

Ранее появилась информация, что Мбаппе сможет принять участие в матче с «Зальцбургом» в 3-м туре клубного чемпионата мира, который пройдет 27 июня.