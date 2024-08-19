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Сегодня, 15:30

Мбаппе подарил Надалю футболку, в которой дебютировал в ла лиге

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Килиан Мбаппе и Рафаэль Надаль.
Фото Marca
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Форвард «Реала» Килиан Мбаппе подарил испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю футболку со своего дебютного матча в ла лиге, сообщает Marca.

Вчера, 18 августа, мадридский клуб на выезде сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1) во встрече 1-го тура чемпионата Испании.

После матча француз вошел в подтрибунное помещение и вручил испанцу свою игровую майку.

Килиан Мбаппе и Рафаэль Надаль.
Фото Marca

Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе
Рафаэль Надаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
5
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
6
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
7
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
8
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
9
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
10
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
11
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
12
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
13
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
19
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
20
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 1 : 1
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 1 : 2
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 1 : 2
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 1 : 1
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1
Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
П
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Хон Арамбуру

Хон Арамбуру

Реал Сосьедад

 1 0 1
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