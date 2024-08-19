Мбаппе подарил Надалю футболку, в которой дебютировал в ла лиге

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе подарил испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю футболку со своего дебютного матча в ла лиге, сообщает Marca.

Вчера, 18 августа, мадридский клуб на выезде сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1) во встрече 1-го тура чемпионата Испании.

После матча француз вошел в подтрибунное помещение и вручил испанцу свою игровую майку.

Килиан Мбаппе и Рафаэль Надаль. Фото Marca

Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента.