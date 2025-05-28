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Мбаппе поблагодарил «Реал» и болельщиков за доверие после признания лучшим игроком команды

Алина Савинова

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на признание его лучшим игроком «сливочных» по итогам прошедшего сезона.

«Большое спасибо всем за любовь и доверие с первого дня. Для меня большая честь жить этой мечтой каждый день. Вперед, Мадрид!» — написал Мбаппе в своих соцсетях.

26-летний футболист присоединился к «Реалу» летом 2024 года. В своем дебютном сезоне за мадридскую команду он провел 55 матчей во всех турнирах, отметившись 42 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и обладателем «Золотой бутсы».

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Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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Мбаппе оценил свой первый сезон в «Реале»

«Реал» включился в борьбу за Вирца
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Реал Сосьедад 7 3 1 3 9-13 10
9
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
12
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
13
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
14
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 7 1 1 5 4-13 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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38 тур
9.10 22:00 Малага – Эспаньол - : -
10.10 15:00 Р. Вальекано – Атлетик - : -
10.10 17:15 Алавес – Атлетико - : -
10.10 19:30 Барселона – Хетафе - : -
10.10 22:00 Реал – Вильярреал - : -
11.10 15:00 Эльче – Сельта - : -
11.10 17:15 Реал Сосьедад – Депортиво - : -
11.10 19:30 Бетис – Осасуна - : -
11.10 22:00 Расинг – Валенсия - : -
12.10 22:00 Леванте – Севилья - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Джоб Очинг
Джоб Очинг

Реал Сосьедад

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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