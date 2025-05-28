Мбаппе поблагодарил «Реал» и болельщиков за доверие после признания лучшим игроком команды

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на признание его лучшим игроком «сливочных» по итогам прошедшего сезона.

«Большое спасибо всем за любовь и доверие с первого дня. Для меня большая честь жить этой мечтой каждый день. Вперед, Мадрид!» — написал Мбаппе в своих соцсетях.

26-летний футболист присоединился к «Реалу» летом 2024 года. В своем дебютном сезоне за мадридскую команду он провел 55 матчей во всех турнирах, отметившись 42 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и обладателем «Золотой бутсы».