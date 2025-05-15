Мбаппе побил рекорд Ди Стефано по голам за «Реал» в ла лиге в дебютном сезоне

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил один гол в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (2:1).

Как сообщает Opta, для 26-летнего француза этот гол стал 28-м за мадридскую команду в 32 матчах ла лиги, что является рекордом для игрока в дебютном сезоне за мадридскую команду в истории турнира.

Ранее рекордсменом был Альфредо Ди Стефано, который в своем первом сезоне-1953/54 забил 27 голов за «Реал».