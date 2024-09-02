Мбаппе о сравнениях с Роналду: «Криштиану — мой кумир, но я пришел, чтобы быть Килианом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал сравнения с экс-форвардом мадридцев Криштиану Роналду.

«Это не давление, это футбол. Криштиану — мой кумир, но я пришел, чтобы быть Килианом. Единственное оказываемое на меня давление — это необходимость адаптироваться к команде», — цитирует Мбаппе Marca.

25-летний француз в летнее межсезонье подписал контракт с «Реалом» после окончания соглашения с «ПСЖ». На счету Мбаппе три гола в пяти матчах за «сливочных» во всех турнирах.